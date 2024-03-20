"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 24,5 руб

Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 24,5 рубля за штуку на ноябрь 2024 года, что предполагает потенциал роста более 27% от текущего уровня, сообщается в материале.

Эксперты указывают на следующие причины потенциального роста цены бумаги:

- Исторически Совкомбанк часто развивался за счет поглощений. Недавно стало известно, что кредитная организация планирует приобрести Хоум банк. Это позволит усилить рыночную позицию банка в знакомой ей нише. Поглощение также позволит эмитенту продемонстрировать примерно такой же уровень прибыли в 2024 году, как в прошлом, нивелируя разовые доходы 2023 года. Кроме того, в конце 2023 года Совкомбанк усилил позиции в страховом бизнесе. Кредитная организация ожидает от этого направления значительного роста в будущем.

- По текущей цене Совкомбанк оценен рынком в 390 млрд рублей. Это 4 прибыли и 1,3 капитала банка. При этом эмитент показал лучшую рентабельность капитала за 2023 год в секторе. Чистая прибыль в 2024 году ожидается на уровне 2023 года.

К возможным рискам инвестиционной идеи, по мнению аналитиков, можно отнести сильное снижение кредитования на фоне высокой ключевой ставки.

Совкомбанк - частный российский банк федерального масштаба, относится к системно значимым банкам.

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