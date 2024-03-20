"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НОВАТЭКа

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент приступил к строительству газопровода до Мурманска (Волхов-Мурманск-Белокаменка). Это шаг к реструктуризации СПГ-бизнеса в условиях санкций в связи с украинским кризисом. Бумаги компании торгуются на уровне 5,4x по P/E 2024п с 50%-ным дисконтом к долгосрочному среднему", - указывают эксперты.

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