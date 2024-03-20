Курс рубля может остаться выше 92 руб./$1 в ближайшее время - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль в ближайшее время может остаться выше 92 руб./$1, но к концу текущей недели есть потенциал ухода ниже указанного уровня после экспирации квартальных фьючерсов в четверг и на фоне приближающегося пика налогового периода, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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