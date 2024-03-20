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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
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20 марта 2024 года 10:27
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс потребительских и производственных цен Великобритании за февраль; - индекс цен производителей Германии за февраль; - выступление главы ЕЦБ Лагард; - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов; - индекс цен производителей России за февраль; - итоги заседания ФРС и экономические прогнозы; - пресс-конференция по итогам заседания ФРС ; - совет директоров банка "Санкт-Петербург" рассмотрит дивиденды за 2023 год; - акции "Диасофт" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год; - квартальные результаты Micron Technology. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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20 марта 2024 года 11:28
Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 24,5 рубля за штуку на ноябрь 2024 года, что предполагает потенциал роста более 27% от текущего уровня, сообщается в материале. Эксперты указывают на следующие причины потенциального роста цены бумаги: -... читать дальше
.20 марта 2024 года 10:58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент приступил к строительству газопровода до Мурманска (Волхов-Мурманск-Белокаменка). Это шаг к реструктуризации СПГ-бизнеса в условиях санкций в связи с украинским... читать дальше
.20 марта 2024 года 10:40
рс валютной пары доллар/рубль в ближайшее время может остаться выше 92 руб./$1, но к концу текущей недели есть потенциал ухода ниже указанного уровня после экспирации квартальных фьючерсов в четверг и на фоне приближающегося пика налогового периода, считают аналитики банка... читать дальше
.20 марта 2024 года 10:13
Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 91,5-93 руб./$1, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова. "Движение курса доллара в последние дни в целом укладывается в сценарий волатильной консолидации под важной зоной... читать дальше
.20 марта 2024 года 09:59
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3250-3280 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Быстрого восстановления рынка не ждем. Ожидаем увидеть навес продавцов в ключевых акциях нефтегазовых компаний. В то же время поддержать рынок... читать дальше
.20 марта 2024 года 09:47
Москва. 20 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий итогов мартовского заседания ЦБ РФ, запланированного на 22 марта, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.20 марта 2024 года 09:46
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 22 марта 2024 года, при этом возможно некоторое смягчение риторики регулятора, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Инфляционные ожидания (ИО) населения в марте снизились третий... читать дальше
.20 марта 2024 года 09:25
Вероятна консолидация на рынке рублевых облигаций до оглашения итогов заседания Банка России в пятницу, 22 марта 2024 года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Снижение рынка ОФЗ во вторник приостановилось - ценовой индекс RGBI... читать дальше
.20 марта 2024 года 09:12
Рынок акций США вырос по итогам торгов во вторник, S&P 500 обновил рекордный максимум. Азиатские фондовые рынки в основном растут в среду. Цены на нефть слабо опускаются в среду утром. читать дальше
.20 марта 2024 года 09:12
Волатильность валютного рынка остается повышенной, но причин для выхода пары доллар/рубль из диапазона 87,5-93,5 руб./$1 в настоящее время нет, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Пара остается в рамках многомесячного боковика 87,5-93,5 руб./$1, объективных причин для... читать дальше
.20 марта 2024 года 09:00
Рубль почти не меняется к доллару и юаню на старте торгов на фоне отсутствия четких сигналов с мировых рынков
Москва. 20 марта. Доллар США слабо меняется, юань стабилен на Московской бирже утром в среду, рубль в безыдейном состоянии с учетом отсутствия ощутимой динамики на сырьевом рынке и фондовых площадках. читать дальше
.19 марта 2024 года 19:40
Рубль во вторник заметно подешевел к основным валютам на рисках введения западными странами новых антироссийских ограничений
Москва. 19 марта. Доллар США, евро и китайский юань заметно укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне усиления рисков скорого введения западными странами новых антироссийских ограничений. читать дальше
.19 марта 2024 года 19:35
Москва. 19 марта. Рынок акций РФ вечером во вторник скорректировался вниз из-за локальной фиксации прибыли игроками, несмотря на выросшую нефть (Brent превысила $87 за баррель) и ослабление рубля; индекс МосБиржи откатился в район 3265 пунктов (уровень конца февраля) во главе с бумагами нефтегазовых компаний. Выросли бумаги "ТКС Холдинга" (+5%) и "Яндекса" (+2,6%). читать дальше
.19 марта 2024 года 19:05
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 19 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день. читать дальше
.19 марта 2024 года 19:01
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену депозитарных расписок "Яндекса" на уровне 4200 рублей за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. "Бумаги "Яндекса" во вторник находятся в числе лидеров роста на фоне вялого падения российского... читать дальше
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