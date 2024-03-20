Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительских и производственных цен Великобритании за февраль;

- индекс цен производителей Германии за февраль;

- выступление главы ЕЦБ Лагард;

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- индекс цен производителей России за февраль;

- итоги заседания ФРС и экономические прогнозы;

- пресс-конференция по итогам заседания ФРС ;

- совет директоров банка "Санкт-Петербург" рассмотрит дивиденды за 2023 год;

- акции "Диасофт" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год;

- квартальные результаты Micron Technology.

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