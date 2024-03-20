Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3250-3280п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3250-3280 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Быстрого восстановления рынка не ждем. Ожидаем увидеть навес продавцов в ключевых акциях нефтегазовых компаний. В то же время поддержать рынок могут акции "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка благодаря предстоящим дивидендным выплатам, а также отсутствию бумаг данных организаций в списке стратегических компаний Московской биржи", - отмечает эксперт в комментарии.

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