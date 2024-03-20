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20 марта 2024 года 09:47

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий итогов мартовского заседания ЦБ РФ, запланированного на 22 марта, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили торги во вторник ростом, S&P 500 обновил рекордный максимум. Трейдеры ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду. Федрезерв не станет менять размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам и оставит ее в диапазоне 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.

Еще в январе вероятность снижения ставки в марте оценивалась как "50 на 50", в конце 2023 года - примерно в 80%. Однако устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса. В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.

Статданные, обнародованные во вторник, показали максимальный за 9 месяцев рост числа новостроек в США. Число домов, строительство которых было начато в феврале, увеличилось на 10,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,521 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в среду. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия). Фондовый индекс Shanghai Composite поднялся в ходе торгов в среду на 0,45%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,18%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI вырос на 1,2% вслед за скачком стоимости акций Samsung Electronics (+5,6%). Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1% в среду.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Обе ставки являются рекордно низкими. В феврале китайский ЦБ опустил ставку по пятилетним кредитам на 25 базисных пунктов, стремясь поддержать экономику, испытывающую трудности в связи с продолжающимся спадом на рынке недвижимости и ослаблением потребительского доверия. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сохранения обеих ставок китайским ЦБ в марте на прежнем уровне.

В свою очередь цены на нефть слабо опускаются в среду после уверенного подъема накануне в связи с опасениями снижения предложения на мировом рынке. Внимание трейдеров направлено на данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы министерством энергетики страны в 17:30 мск. Оценки, обнародованные Американским институтом нефти (API) вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,519 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $87,25 за баррель, что на 0,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 0,6%, до $87,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,29%, до $83,23 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,9%, до $83,47 за баррель. Фьючерсы с ближайшей датой поставки как на Brent, так и на WTI обновили максимумы с октября по итогам торгов во вторник.

"Цены на нефть достигли многомесячных максимумов, поскольку риск снижения предложения вновь оказался в центре внимания трейдеров", - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Exinity Хань Тань. "Рынок получил "бычий" импульс в начале этой недели в связи с атаками на российские НПЗ, статданными из Китая, а также обещанием Ирака сократить экспорт нефти", - говорит эксперт, которого цитирует Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 марта выросла почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,329 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,511 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,05% и составил 105,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 889,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+1,08%), "Магнит БО-004Р-01" (+0,36%) и "МТС-001P-23" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,42%), "Роснефть БО-03" (-0,4%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,79% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

ООО "Новые технологии" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей на уровне 15,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 17,06% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через 2 года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта.

ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") 26 марта начнет размещение выпуска 2-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По займу будет предусмотрена амортизация: по 8% от номинала будет погашено в даты окончания 13-22-го купонов, по 10% от номинала в даты завершения 23-24-го купонов.

АО "Росагролизинг" 26 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - RUONIA + спред не выше 200 базисных пунктов. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 марта.

ООО "Легенда" установило ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению не выше 18,68% годовых. Купоны ежемесячные. Компания планирует в конце марта провести сбор заявок на бонды. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона - 66,66% от номинала. В результате дюрация составит около 1,6 года.

ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) выкупило по оферте 517 тыс. 70 облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2 млн 690 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, завод приобрел 19,22% займа. Эмитент завершил размещение 5-летних облигаций 2-й серии объемом 2,69 млрд рублей в марте 2021 года. Ставка 1-12-го квартальных купонов составляет 9,5% годовых, 13-20-го купонов - 14% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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