ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в марте - ПСБ

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 22 марта 2024 года, при этом возможно некоторое смягчение риторики регулятора, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Инфляционные ожидания (ИО) населения в марте снизились третий месяц подряд. Синхронно снижается и наблюдаемая населением инфляция. Сейчас она сопоставима со значениями весны 2023 года, а уровень ИО вблизи значений конца III квартала 2023 года. При этом пока ИО остаются повышенными: значительно превышают параметры 2019 года и находятся вблизи уровня, когда ЦБ РФ перешел к резкому повышению ключевой ставки в прошлом году. Однако устойчивость снижения ИО - положительный сигнал для Банка России в преддверии заседания по ключевой ставке (22 марта), который работает в пользу ее неизменности (для снижения ставки оснований пока недостаточно), - пишет эксперт в обзоре. - В ближайшие месяцы уход ИО ниже 10% маловероятен - по нашим оценкам, это предел, ниже которого можно было бы говорить о приближении ИО к "нормальным" значениям. Тем не менее во второй половине года такой сценарий возможен. 22 марта ждем сохранения ключевой ставки на уровне 16%. Допускаем некоторое смягчение риторики ЦБ РФ. Например, "на столе" у регулятора может оказаться вариант снижения ключевой ставки или отсутствовать вариант ее повышения. Старт цикла снижения ключевой ставки по-прежнему ждем не раньше июня 2024 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.