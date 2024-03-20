Вероятна консолидация на рынке ОФЗ до заседания ЦБР в пятницу, 22 марта - ПСБ

Вероятна консолидация на рынке рублевых облигаций до оглашения итогов заседания Банка России в пятницу, 22 марта 2024 года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Снижение рынка ОФЗ во вторник приостановилось - ценовой индекс RGBI остался на отметке 115,5 п. (доходность 5- и 10-летних ОФЗ - на уровне 13,19% годовых). Объем торгов по бумагам из индекса также упал до 12,2 млрд руб. против 19,5 млрд руб. накануне, что позволяет рассчитывать на закрытие основного объема "стоп-лоссов" на рынке и переход котировок к консолидации в ожидании комментариев ЦБ по итогам пятничного заседания, - пишет эксперт в обзоре. - В среду Минфин предложит только один длинный 10-летний выпуск без лимита предложения. Не исключаем, что спрос на аукционе вновь может вырасти - спекулятивно текущие уровни доходностей ОФЗ уже выглядят интересно. Однако для среднесрочных инвестиций рекомендуем оставаться в корпоративных флоатерах, которые менее подвержены переоценки и дают купонную доходность 17-18% годовых".

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