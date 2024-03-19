Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 19 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,73% от номинала (доходность - 9,3% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,43% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,54% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 106 базисных пунктов - до 50,06% от номинала (его доходность выросла на 22 базисных пункта, составив 11,15% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 36 базисных пунктов, подешевев до 79,7% от номинала (их доходность увеличилась на 25 базисных пунктов, составив 15,62% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 6 базисных пунктов, до 66,36% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 17,91% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 2 базисных пункта - до 69,44% от номинала (их доходность опустилась на 68 базисных пунктов, составив 12,15% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 6 базисных пунктов, составив 66,4% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании объявления итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв по итогам заседания 19-20 марта не станет менять размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам и оставит ее в диапазоне 5,25-5,5% годовых, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля. Еще в январе вероятность снижения ставки в марте оценивалась как "50 на 50", в конце 2023 года - примерно в 80%. Однако устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.

В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения. "Никто не ждет снижения ставки в среду, однако после "двойной дозы" данных об усилении инфляции в США, полученной на прошлой неделе, все задаются вопросом о том, не изменились ли планы ФРС относительно снижения ставки в июне", - отмечает управляющий директор трейдингового направления E-Trade Крис Ларкин, слова которого приводит Market Watch.

Статданные, обнародованные во вторник, показали максимальный за 9 месяцев рост числа новостроек в США. Число домов, строительство которых было начато в феврале, увеличилось на 10,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,521 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек равнялось 1,374 млн (снижение на 12,3%), а не 1,331 млн (падение на 14,8%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали падение показателя в феврале на 7,1% с ранее объявленного январского уровня.