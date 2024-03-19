SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Globaltrans

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "покупать" для GDR Globaltrans

с целевой ценой 856 рублей за штуку, что соответствует потенциалу роста 26% с текущих уровней, сообщается в комментарии банка.

"С учетом рекордно высоких результатов за 2023 год и хороших балансовых показателей мы ожидаем, что Globaltrans может выплатить хорошие дивиденды. По нашей оценке, компания может выплатить часть пропущенных дивидендных выплат за 2П21 и 2022 год в размере 172,6 руб. на расписку. Это предполагает дивидендную доходность 26%", - пишут аналитики Георгий Иванин и Никита Ковалёв.

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