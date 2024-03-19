Инвестбанк "Синара" начал анализ BYD с рекомендацией "покупать" для ее акций

Инвестиционный банк "Синара" начал анализ компании BYD Co., сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет HKD280 за штуку до конца 2024 года, что предполагает потенциал роста 31% и соответствует рекомендации "покупать".

"В прошлом году компания BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, опередила Tesla по количеству проданных по всему миру автомобилей и, уже став крупнейшим игроком на "родном" рынке, продает все больше машин за рубеж, - отмечает аналитик Александр Гайда. - Стратегия наращивания реализации за пределами КНР не только поможет завоевать большую долю на других рынках, но и поспособствует повышению рентабельности. Кроме того, BYD - это один из немногих производителей электромобилей, который платит дивиденды и выкупает акции с рынка. По основным коэффициентам компания оценивается сильно ниже медианы по эмитентам-аналогам, в частности по P/S 2024П - на 38%, а по EV/S 2024П - на 30%".

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