Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Tesla на уровне "продавать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Tesla на уровне "продавать", сообщается в обзоре банка.

"Акции Tesla в понедельник выросли на 6%, после того как компания объявила о плановом повышении цен на Model Y в США, - отмечают аналитики. - Автомобили станут дороже на $1000 начиная с апреля. В Европе цена на эту модель вырастет на $2177. По нашим оценкам, данное увеличение цен приведет к росту справедливой стоимости акций компании всего на 2%, поэтому считаем реакцию рынка чрезмерной. Согласно нашим расчетам, справедливая стоимость акции составляет $160, рейтинг - "продавать".

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