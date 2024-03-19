ЕЦБ может перейти к смягчению монетарных условий в июне 2024г - Freedom Finance Global

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может перейти к смягчению монетарных условий по итогам заседания в июне текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Напомним, что таргет ЕЦБ в отношении потребительской инфляции находится на уровне 2% г/г. Зафиксированная по итогам февраля динамика показателя сигнализирует о том, что эта цель, скорее всего, будет достигнута в конце второго- начале третьего квартала текущего года. В этой связи мы прогнозируем переход европейского регулятора к смягчению монетарных условий по итогам его планового заседания, которое состоится 6 июня", - пишет эксперт в комментарии.

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