"Финам" открыл торговую идею: покупать акции SLB с целью $59,8

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции SLB (ранее известная как Schlumberger) с целью $59,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $51,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В IV квартале 2023 года компания продолжила улучшать свои финансовые результаты. Выручка выросла на 14,1% г/г - до $9 млрд, скорректированная EBITDA - на 18,5% г/г (до $2,3 млрд). Скорректированная чистая прибыль на акцию увеличилась на 21,1% г/г - до $0,86. Улучшение финансовых результатов преимущественно связано с ростом нефтесервисного сектора на Ближнем Востоке и в Африке", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции находятся в консолидации и формируют разворотные сигналы. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $51,9 риск на портфель составит 0,2%", - указывают в "Финаме".

SLB - крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Она ведет бизнес во всех основных нефтедобывающих регионах мира.

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