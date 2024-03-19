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19 марта 2024 года 09:45

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, а также ожиданий итогов мартовского заседания ЦБ РФ, запланированного на 22 марта, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник, инвесторы ждали итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивали новости крупных компаний. Федрезерв завершит свое двухдневное заседание в среду, и большинство экспертов ждут сохранения ключевой процентной ставки на уровне 5,25-5,5%, а первое снижение ожидается не ранее июня. Также американский ЦБ представит обновленные прогнозы в отношении экономики и процентных ставок. Исходя из котировок фьючерсов, рынок в настоящее время оценивает примерно в 55% вероятность того, что Федрезерв начнет понижение ставок в июне. При этом месяц назад она составляла почти 80%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамки на торгах во вторник, инвесторы оценивают решение Банка Японии и ждут итогов заседания ФРС. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,66%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi падает на 1,25%.

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку впервые с 2007 года и отказался от контроля доходности десятилетних гособлигаций. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ теперь находится в диапазоне от 0% до 0,1% годовых, ранее она составляла минус 0,1%. Банк Японии удерживал ставку на отрицательном уровне с февраля 2016 года.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили на максимумах с конца октября. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $86,71 за баррель, что на 0,21% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты увеличились в цене на 1,8%, до $86,89 за баррель, обновив рекорд с 31 октября прошлого года. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,22% и составили $82,54 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на 2,1%, до $82,72 за баррель. Это самая высокая отметка с 27 октября.

Поддержку ценам на нефть оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ. По оценкам Gunvor Group, атаки затронули нефтеперерабатывающие мощности в объеме 600 тыс. баррелей в сутки. Аналитики JP Morgan Chase оценивают этот показатель в 900 тыс. б/с. Кроме того, рынок поддержали сообщения о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале - на 7% в годовом выражении, что стало рекордном за три года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 марта снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,003 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,133 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос всего на 0,003% и составил 105,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (16-18 марта) прибавил 0,08%, поднявшись до 889,62 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+1%), "РЖД-001P-17R" (+0,57%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-09" (-0,45%), "Магнит БО-004Р-01" (-0,45%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) планирует 21 марта с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на два выпуска облигаций серий 002Р-04 и 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года совокупным объемом не менее 20 млрд рублей. Купоны по выпускам будут переменными: по выпуску серии 002Р-04 с привязкой к RUONIA, серии 002Р-05 - с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ. Ориентир спреда по обоим выпускам не выше 160 базисных пунктов. Купоны квартальные. Дата техразмещения будет объявлена позднее.

МФК "Вэббанкир" 21 марта планирует начать размещение облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 21% годовых, что соответствует доходности к оферте через год в размере 23,15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена равномерная амортизация в последний год обращения.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 20% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 350 млн рублей началось 25 декабря 2020 года и закончилось 21 сентября 2021 года. Купоны по выпуску квартальные. Ставка текущего купона - 19,5% годовых. По выпуску 29 марта предстоит исполнение оферты.

Кроме того, ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 63-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 24-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставки 5-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

ООО "Лизинг-трейд" установило ставку 22-27-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 18% годовых, 28-33-го купонов на уровне 17% годовых, 34-39-го купонов на уровне 16% годовых, 40-60-го купонов на уровне 15% годовых. Компания разместила 5-летний выпуск на 100 млн рублей в августе 2022 года по ставке 19% годовых. Купоны ежемесячные. Ближайшая оферта состоится 24 июня, прием заявок на приобретение пройдет с 20 по 26 марта.

Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) установил ставку 61-72-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 0,01% годовых. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей в сентябре 2019 года. Ставка текущего купона - 0,01% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску 4 апреля предстоит исполнение оферты. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

ГК "Автодор" приняла решение досрочно погасить облигации серий БО-006Р-01 и БО-006Р-02 в дату окончания 2-го купонного периода. Для выпуска серии БО-006Р-01 досрочное погашение наступит 5 апреля, серии БО-006Р-02 - 9 апреля. Оба выпуска годовых облигаций компания разместила в сентябре и октябре 2023 года. Объем серии БО-006Р-01 - 15 млрд рублей, серии БО-006Р-02 - 17,6 млрд рублей. Ставка купонов облигаций серии БО-006Р-01 составляет 14,11% годовых, серии БО-006Р-02 - 14,66% годовых.

Владельцы облигаций ООО "Бифорком Текнолоджис" серии БО-П01 получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с нарушением компанией сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год. Согласно эмиссионным документам, владельцы облигаций могут направить заявления с требованием о досрочном погашении бумаг в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия эмитентом или представителем владельцев облигаций информации о возникновении такого права. Эмитент обязан погасить облигации не позднее 7 рабочих дней после окончания приема заявок. Компания разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций на 250 млн рублей в июне 2021 года по ставке 11,25% годовых. Ставка текущего, последнего купона - 10,5% годовых, дата планового погашения выпуска - 4 июня 2024 года. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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