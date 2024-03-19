"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ТКС Холдинг с целью 3400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с целью 3400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,6%, стоп-приказ: 2900 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания успешно завершила процесс редомициляции в Россию и расконвертацию расписок в локальные бумаги. Несмотря на ожидания, сильной распродажи в первый день торгов не произошло - на закрытии торгов бумага закрепилась выше 3000 рублей. В ближайшее время ожидаем согласование дивидендов, начало программы buyback и голосование акционеров по поводу слияния с Росбанком", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции краткосрочно пробивали локальный уровень поддержки, но не смогли закрепиться ниже него. Идея на рост бумаги с целью 3400 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2900 руб. риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

"ТКС Холдинг" - материнская компания группы компаний под брендом Тинькофф. Все основные виды деятельности группы осуществляются на территории Российской Федерации. Они представляют собой проведение онлайн-операций по розничному банковскому и брокерскому обслуживанию.

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