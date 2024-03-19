Наиболее вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 16% в марте - Совкомбанк

Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания в пятницу, 22 марта 2024 года, говорится в обзоре главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"В базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%. Вероятность этого сценария оцениваем примерно в 70%. В рисковом сценарии мы допускаем, что регулятор может повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. Вероятность такого сценария мы оцениваем примерно в 30%", - указывает эксперт.

"Инфляция начала замедляться в последние месяцы, но все еще находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. Поэтому ЦБ, вероятно, продолжит удерживать текущую высокую ставку 16%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий, - пишет Васильев в материале. - Однако пока инфляция, на наш взгляд, складывается выше прогноза ЦБ на конец года в 4-4,5%. Мы прогнозируем инфляцию на конец года в 6%, консенсус аналитиков на рынке ожидает инфляцию около 5%. Поэтому Банк России может предпочесть добавить жесткости монетарной политики сейчас, чтобы попытаться вернуть инфляцию к цели уже к концу 2024 года".

Текущие темпы месячной инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год (SAAR), на которые ориентируется Банк России при принятии решений по ключевой ставке, по оценке ЦБ, в декабре, январе и феврале составили 6,7%, 6,3% и 6,3% после 10,1% в ноябре. Таким образом, указывает эксперт Совкомбанка, текущие темпы инфляции последние три месяца держатся выше 6%, несмотря на высокую ключевую ставку.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале поднялась до 7,7% с 7,4% в январе.

"В базовом сценарии мы ожидаем, что темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы продолжат замедляться из-за стабилизации курса рубля и жестких денежно-кредитных условий. При этом замедление текущих темпов инфляции будет происходить медленно из-за ряда проинфляционных факторов, - указывает Васильев. - Ими выступают дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, мягкая бюджетная политика, геополитические риски и риски ослабления рубля, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, по-прежнему активное кредитование, в том числе в рамках большого числа льготных программ".

"В целом сберегателям и заемщикам стоит быть готовым к тому, что период жесткой монетарной политики может оказаться длительным, а ключевая ставка может остаться двузначной весь 2024 год, а возможно, и большую часть 2025 года", - заключает эксперт Совкомбанка.

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