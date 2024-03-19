"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 139 гонконгских долларов (HKD) и $144 за штуку для акций эмитента на Гонконгской фондовой бирже и ADS на Nasdaq соответственно, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Бумаги Baidu по-прежнему торгуются ниже справедливой цены, несмотря на стабильный рост финансовых показателей компании, усилий по диверсификации бизнеса и разработки инновационных продуктов. С учетом перспектив облачного сегмента и ИИ-разработок мы считаем, что компания сохраняет потенциал для долгосрочного роста. При этом мы учли риски в области конкуренции и геополитики, стоящие перед эмитентом", - указывает аналитик Гордей Смирнов.

Baidu Inc. - китайский интернет-холдинг, известный одноименной поисковой платформой, аналогом Google в Китае.

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