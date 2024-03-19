Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность "Акрона", статистика из США и еврозоны:

- Результаты "Акрона" за 4К23 и весь 2023 год по МСФО;

- Число выданных разрешений на строительство и данные по строительству новых домов в США в феврале;

- Данные по заработным платам в еврозоне в 4К23;

- Индекс экономических настроений в Германии от ZEW в марте.

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