Вероятно небольшое снижение рынка акций РФ во вторник - ПСБ

Вероятно небольшое снижение российского фондового рынка на торгах во вторник, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3270-3300 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Не исключено, что в течение дня могут наблюдаться всплески покупок со стороны инвесторов, из-за чего индекс кратковременно может подниматься выше 3300 пунктов, однако настроения на рынке остаются подавленными. Спрос очень сегментирован и сконцентрирован преимущественно в бумагах IT-компаний. В то же время остальные акции выглядят на данный момент безыдейно", - пишет аналитик в комментарии.

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