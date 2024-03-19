Покупки ОФЗ под перспективу ценовой стабилизации в экономике выглядят интересными - БКС Экспресс

Покупки рублевых гособлигаций под перспективу ценовой стабилизации в экономике страны выглядят интересными в текущий момент, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс гособлигаций RGBI упал на минимумы апреля 2022 года. Технически динамическая поддержка пролегает еще ниже, на отметке 114,26 пункта, также есть открытый "гэп" от 30 марта 2022 года. Причин распродаж облигаций с постоянным доходом несколько: рост госрасходов, предложение бумаг от Минфина, риски более длительного удержания высокой ключевой ставки ЦБ, - пишет аналитик в обзоре. - В пятницу состоится заседание регулятора. Кто-то даже опасается роста ставки, но мы остаемся при своем - стоимость фондирования уже вышла на плато, для начала монетарного разворота не достает лишь убедительного замедления инфляции. Покупки ОФЗ под перспективу ценовой стабилизации в экономике выглядят интересными. По идее, разворот RGBI вверх может состояться уже в любой момент, например, по факту оглашения вердикта ЦБ РФ 22 марта".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.