Рынок акций РФ начал неделю со смешанной динамики "фишек", индекс МосБиржи просел ниже 3300п из-за укрепления рубля

Москва. 18 марта. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $86 за баррель) и политической стабильности в России после прошедших президентских выборов; индекс МосБиржи просел ниже 3300 пунктов из-за укрепления рубля. Стабилизировались при рекордных оборотах бумаги "ТКС Холдинга" на первых торгах после завершения процесса редомициляции, раллировали акции Росбанка (+9,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3296,3 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1129,5 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК упал до 91,93 рубля (-0,98 рубля).

Голосование на выборах президента РФ проводилось в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

Путин выразил удовлетворение работой правительства и других государственных структур и заявил, что не намерен спешить с кадровыми перестановками.

Акции МКПАО "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG), созданного в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, по итогам первых торгов в понедельник не изменились в цене: цена сделок к закрытию основной сессии составила 3057 рублей за штуку, хотя в начале торгов цена опускалась в район 2870 рублей (-6%). Объем торгов бумагами за день превысил 39,125 млрд рублей.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ начал неделю нейтральной динамикой, индекс МосБиржи курсировал вблизи 3300 пунктов. Характерную для понедельника покупательскую активность сдерживал сильный импульс укрепления рубля. Кроме того, геополитический фон остается напряженным, считает эксперт.

Внешний фон можно назвать позитивным. Темпы роста инфляции в еврозоне за февраль ожидаемо сократились до 2,6% г/г. В КНР вышел блок макростатистики, включая данные по промпроизводству, безработице и розничным продажам. Промышленное производство в КНР с начала 2024 года увеличилось на 7% в годовом выражении, что существенно превысило ожидания.

Во вторник будет обнародован мартовский индекс экономических настроений ZEW для еврозоны. Общие настроения в ближайшие сессии могут быть сдержанными, участники торгов ждут важных событий. Во вторник-среду заседание проведет ФРС, в пятницу - российский ЦБ РФ. В обоих случаях сюрпризов по процентным ставкам не предвидится, однако инвесторы будут чутко реагировать на риторику и прогнозы регуляторов. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 марта - 3250-3350 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, среднесрочный восходящий тренд по индексу МосБиржи сохраняется, удерживая главный российский индикатор в районе 3300 пунктов. Локальное снижение в понедельник связано с резким укреплением рубля, а также предстоящим в пятницу заседанием ЦБ РФ.

Базовый сценарий предполагает, что регулятор оставит ключевую ставку неизменной на уровне 16% годовых. Текущие темпы инфляции хотя и снизились относительно осенних уровней прошлого года, но остаются выше таргета ЦБ РФ. Более того, сохраняются и основные проинфляционные факторы, отмечает эксперт.

Локальное снижение акций "ТКС Холдинга" в понедельник было связано с навесом продаж конвертированных бумаг, купленных с дисконтом за рубежом, а также с новостями по объединению с Росбанком. Тем не менее, потенциал роста в акциях сохраняется, хотя сейчас он ниже, чем был до объявления о слиянии, полагает Алексеев.

Центральным событием недели на внешних рынках будет заседание ФРС США, где, скорее всего, базовая процентная ставка останется неизменной на уровне 5,25-5,5%. Однако инвесторов интересует вопрос не со ставкой, а комментарий американского регулятора в отношении будущей монетарной политики: ожидается, что в текущем году Федрезерв все же запустит цикл снижения ставки, первое снижение может состояться в июне.

Нефть Brent обновила 4-месячный максимум на фоне благоприятной статистики из КНР. По данным правительства Китая, объем переработанной нефти в стране в январе и феврале 2024 года составил 118,76 млн тонн, что стало рекордным показателем. Не исключено, что в ближайшей перспективе нефть Brent может достигнуть верхней границы ожидаемого диапазона на текущий год $80-90 за баррель, полагает Алексеев.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова среди лидеров роста в понедельник отметила расписки "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,9%) на фоне увеличения доли компании на российском рынке облачных сервисов. В конце прошлой недели некоторые СМИ сообщили о том, что Microsoft может прекратить работу на российском рынке облачных услуг. В связи с этим подразделение "ВК" - VK Cloud - готово предоставить российским разработчикам миграцию с зарубежных облачных сервисов на свои платформы для несложных проектов и расширенный консалтинг для более сложных систем. Также еще одно подразделение группы, платформа VK WorkSpace, предоставит безлимитный объем ящика корпоративной почты для компаний, покидающих зарубежные облачные сервисы, а сервис VK People Hub поможет уходящим с зарубежных аналогичных платформ российским компаниям сохранить корпоративные базы данных. Таким образом, группа "ВК" сможет занять долю Microsoft на российском рынке облачных услуг и составить конкуренцию таким лидерам рынка, как облачные сервисы "Ростелекома" и подразделение "Яндекса" - Yandex Cloud.

Рынок ожидает, что макроэкономический курс правительства после выборов президента РФ останется прежним, но возможны и некоторые перемены, например, изменения в налогообложении физлиц и предприятий, о которых говорилось еще до выборов. Нефть в начале недели продолжила рост на фоне сообщений американских СМИ о резком росте спроса на нефть в Китае.

Во вторник индекс МосБиржи может снова двигаться в коридоре 3300-3400 пунктов, пара USD/RUB может показать динамику в диапазоне 90-92 руб./$1, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ВК" и "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-0,1%) готовятся к публикации финансовых результатов за 2023 год в этот четверг. Совет директоров "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+2,1%, до 5855 рубля) в понедельник рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 225 руб. (текущая доходность 3,8%) с закрытием реестра 13 мая и собранием акционеров 25 апреля.

Акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-1,8%) в понедельник просели, несмотря на публикацию данных о скачке чистой прибыли в 2023 году в 2,4 раза, а выручки - на 22,6%. "Совкомфлот" пока не дал рекомендаций по итоговым дивидендам за 2023 год, а в начале текущего года осуществил выплаты по итогам 9 месяцев, отметила аналитик.

Одним из основных фундаментальных рисков для акций "ТКС Холдинга" остается потенциальный "навес" бумаг из иностранной инфраструктуры. Сигналы дневного графика в целом остаются умеренно негативными и указывают на сохранение среднесрочного нисходящего тренда по котировкам "ТКС Холдинга", который актуален как минимум при их положении ниже 3350 руб., а далее - 3450 руб. (район пика текущего года). В понедельник бумаги удержались выше 2975 руб., что может предвещать увеличение силы покупателей ввиду благоприятных фундаментальных перспектив банка с возможной первой целью движения к максимуму 2023 года - 3809,5 руб., считает Кожухова.

На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладают покупки. Участники вновь сконцентрировались на оптимизме в IT-секторе и не испытывают значительного беспокойства, несмотря на риски сохранения жесткого тона ФРС по итогам заседания в ближайшую среду. Переизбрание Путина на пост президента РФ предвещает сохранение ранее озвученного экономического курса, который включает увеличение налогов, что может быть сдерживающим среднесрочным фактором для роста фондового рынка. Пока же инвесторы продолжают ориентироваться на дивидендные истории, полагает аналитик "Велес Капитала".

Как отмечают аналитики ФГ "Финам", на текущей неделе пройдут заседания центральных банков Японии, США и России. ФРС проведет двухдневное заседание во вторник-среду. Будет опубликован "точечный график" прогнозов ФРС в среду. Прогнозы членов ФРС США на предстоящем заседании могут оказать значительное влияние на мировые акции в следующем квартале, при этом рынок облигаций уже отреагировал ростом доходности 2-летних казначейских облигаций. Экономисты Bank of America предполагают, что ФРС будет продолжать придерживаться политики сокращения ставок.

Сырьевой рынок, по словам экспертов "Финама", также демонстрирует положительную динамику для нефти на фоне обеспокоенности по поводу усиления геополитических рисков, а железная руда испытывает снижение цен, достигнув минимума за год.

С учетом предстоящего решения ЦБ РФ по ставке (инвесторы ожидают сохранения ставки на уровне 16% годовых) и политической стабильности можно предположить, что инвестиционный климат в России может улучшиться, однако на валютном рынке рубль может испытать определенное давление в результате реализации новой валютной политики. Это, в свою очередь, может внести коррективы в стратегии рыночных игроков, полагают в "Финаме".

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,7%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%), просела Европа (индексы FTSE и CAC 40 снизились на 0,2-0,5%, DAX не изменился), но растут США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,4-1,4% во главе с Nasdaq).

Промышленное производство в КНР в январе-феврале увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 6,8% в декабре и стали максимальными почти за два года. При этом подъем превзошел средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков, составлявший 5%.

Розничные продажи в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% в годовом выражении. Рост был отмечен по итогам 13-го месяца подряд. При этом подъем оказался выше ожиданий экспертов в 5,2%.

На нефтяном рынке в понедельник цены продолжают подъем после роста на 4% на минувшей неделе.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $86,36 за баррель (+1,2% и -0,1% в пятницу), апрельская цена WTI - $82,18 за баррель (+1,4% и -0,3% в пятницу).

Несмотря на незначительную корректировку вниз на торгах в пятницу, по итогам всей прошедшей недели сырьё подорожало примерно на 4%, по данным Dow Jones Market Data.

Повышательное влияние на рынок оказала, в том числе, новость о сокращении запасов нефти в США впервые за семь недель.

Также факторами, способствующими росту котировок, являются сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В результате МЭА теперь ожидает, что глобальный рынок в этом году ждет дефицит в размере около 300 тыс. б/с вместо ожидавшегося ранее небольшого профицита, если ограничения ОПЕК+ сохранятся.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-6,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-4,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,2%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,9%), бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,6%).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (-1,8%) по МСФО в 2023 году составила $943,319 млн, говорится в отчете компании. Результат оказался ниже консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль в 2023 году на уровне $956,4 млн. В 2022 году чистая прибыль Совкомфлота составила $385,2 млн, таким образом, показатель вырос почти в 2,5 раза. Чистая прибыль СКФ в рублях составила 79,552 млрд руб., сообщается в отчете.

"Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-1,1%) в 2023 году снизили чистый убыток по РСБУ на 22%, до 355 млн рублей, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 11,7% - до 53,36 млрд рублей.

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-0,5%) в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза по сравнению с предшествующим годом, до 4,957 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Выросли акции Росбанка (+9,8%), SFI (MOEX: SFIN) (+9,1%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+7,7%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+4,9%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,9%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+3,7% и +3,4% "префы"), "Делимобиля" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI) (+2,7%).

Чистая прибыль ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+2,4%), ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, в 2023 году выросла на 27%, до 15,5 млрд рублей, сообщает компания. Выручка увеличилась на 21%, до 28,5 млрд рублей, на фоне роста продаж, валовая прибыль - на 38%, до 21,2 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд рублей, сохранившись на уровне прошлого года. Рентабельность по этому показателю снизилась до 45% с 55% годом ранее. Размер выплаченных дивидендов увеличился на 18% и составил 3,9 млрд рублей.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+1,3%) в 2023 году получило чистую прибыль в размере 14,023 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2022 году, говорится в отчетности компании по МСФО.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+0,5%) по РСБУ в прошлом году выросла на 35% и составила 6,114 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Прибыль ПАО "Россети Центр" за 2023 год по МСФО поднялась в 1,6 раза, до 7,9 млрд руб. (с 4,9 млрд рублей). EBITDA при этом составила почти 29,4 млрд руб. после 24,66 млрд руб. годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 87,44 млрд рублей (из них 5,57 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 5,42 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка.