Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 18 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,84% от номинала (доходность - 9,28% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 4 базисных пункта - до 66,41% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 9,54% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 74 базисных пункта - до 51,13% от номинала (доходность снизилась на 15 базисных пунктов, до 10,92% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 54 базисных пункта - до 79,97% от номинала (их доходность опустилась на 33 базисных пункта, составив 15,42% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 66,38% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 17,88% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 72 базисных пункта - до 69,25% от номинала (их доходность опустилась на 24 базисных пункта, до 12,91% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 6 базисных пунктов, составив 66,38% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют снижение в ожидании итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв завершит двухдневное заседание в среду, и большинство экспертов ждут сохранения ключевой процентной ставки на уровне 5,25-5,5% годовых, а первое снижение ожидается не ранее июня. Также американский ЦБ представит обновленные прогнозы в отношении экономики и процентных ставок. Исходя из котировок фьючерсов, рынок в настоящее время оценивает примерно в 55% вероятность того, что Федрезерв начнет понижение ставок в июне. При этом месяц назад она составляла почти 80%.

ФРС США будет вынуждена удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем того ожидает рынок, показывают результаты опроса ученых-экономистов, проведенного Financial Times. Свыше двух третей респондентов отметили, что в текущем году ФРС снизит ставку два раза или меньше. Наиболее вероятная дата первого снижения, по мнению экономистов - июль или сентябрь.

Участники рынка тем временем ждут, что Федрезерв понизит ставку трижды, причем начнет в июне. Собственный прогноз американского ЦБ, который будет пересмотрен в среду, также предусматривает три снижения до конца года. "Федрезерв очень хочет снизить ставки. Все их жесты намекают на это. Но данные усложняют их задачу, - сказал экономист Гарвардского университета Джейсон Ферман. - Я полагаю, что последний этап борьбы с инфляцией окажется самым трудным".

По мнению Винсента Райнхарта, бывшего сотрудника ФРС и старшего экономиста Dreyfus&Mellon, на решение центробанка может повлиять политический календарь, включающий выборы президента Соединенных Штатов. "Данные говорят о том, что лучшее время для снижения ставки - это сентябрь, но политики настаивают на июне, - сказал Райнхарт, который не участвовал в опросе. - Старт снижения ставки не должен быть слишком близко к выборам".