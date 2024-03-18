Банк России, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в пятницу - "Велес Капитал"

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 22 марта, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"По итогам заседания Банка России в предстоящую пятницу мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16% и пока не видим факторов для смягчения позиции ЦБ, - пишет эксперт. - Дезинфляционные тенденции остаются неустойчивыми, а инфляционные ожидания хоть и снижаются, но сохраняются на повышенном уровне. Экономическая активность в целом замедляется, однако демонстрирует разнонаправленную отраслевую динамику. Существенных изменений на денежном и валютном рынке с момента февральского заседания не произошло".

На этом фоне серьезным инфляционным риском, по мнению Кравченко, остается стимулирующая бюджетная политика и возможность расширения бюджетного дефицита. Аналитик полагает, что наряду с уровнем ставки ЦБ сохранит также тональность и риторику, не дав намеков или сигналов на возможность смягчения политики.

"Рисков для дальнейшего повышения ключевой ставки в текущих условиях мы не видим, хотя не исключаем, что такой вариант будет присутствовать в списке рассматриваемых ЦБ на заседании, - прогнозирует стратег инвесткомпании. - Добавим, что вариант с сохранением ставки без сигналов к смягчению политики, на наш взгляд, также отлично согласуется с риторикой и комментариями в последних аналитических отчетах ЦБ".

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