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Главная / Мнения аналитиков / ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Совкомфлота на уровне 155 руб
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18 марта 2024 года 18:31
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Совкомфлота на уровне 155 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "Совкомфлота" на уровне 155 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Хейфец. "Прибыль "Совкомфлота" в 2023 году выросла в 2,4 раза - компания показала сильные результаты (хотя и чуть ниже консенсуса), несмотря на санкции и добровольные ограничения на экспортные поставки нефти и нефтепродуктов со стороны России, - отмечает эксперт. - "Совкомфлот" остаeтся интересной дивидендной историей. Ожидаем, что по итогам 2023 года совокупный дивиденд составит 17,5 руб. на акцию (ранее компания уже выплатила за 9 месяцев 6,32 руб. на акцию). Считаем, что по итогам 2024 года "Совкомфлот" также покажет сильные результаты, но не рассчитываем на кратный рост прибыли. Ставки фрахта могут продолжить корректироваться на фоне высокой базы 2023 года при отсутствии новых поводов для ограничений логистических маршрутов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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