Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "Совкомфлота" на уровне 155 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Хейфец.

"Прибыль "Совкомфлота" в 2023 году выросла в 2,4 раза - компания показала сильные результаты (хотя и чуть ниже консенсуса), несмотря на санкции и добровольные ограничения на экспортные поставки нефти и нефтепродуктов со стороны России, - отмечает эксперт. - "Совкомфлот" остаeтся интересной дивидендной историей. Ожидаем, что по итогам 2023 года совокупный дивиденд составит 17,5 руб. на акцию (ранее компания уже выплатила за 9 месяцев 6,32 руб. на акцию). Считаем, что по итогам 2024 года "Совкомфлот" также покажет сильные результаты, но не рассчитываем на кратный рост прибыли. Ставки фрахта могут продолжить корректироваться на фоне высокой базы 2023 года при отсутствии новых поводов для ограничений логистических маршрутов".

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