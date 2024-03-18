Прогнозная цена акций iShares Nasdaq Biotechnology ETF - $171,2 - "Финам"

Прогнозная стоимость акций iShares Nasdaq Biotechnology ETF составляет $171,2 за штуку, биотех является самым актуальным сегментом здравоохранения с точки зрения инвестора в настоящее время, сообщается в материале аналитиков "Финама".

"Поскольку в топ-3 рассматриваемого фонда входят биотехнологические компании из числа наших фаворитов, Vertex Pharmaceuticals и Regeneron Pharmaceuticals, у нас нет сомнений в наличии драйверов роста у iShares Nasdaq Biotechnology ETF", - отмечают эксперты.

"Мировой рынок биотехнологий в 2023 году оценивался в $1,4 трлн, а к 2032 году, по оценкам Emergen Research, его величина достигнет $5,0 трлн. Ключевыми факторами развития биотеха являются прорывные инновации и рост масштабов исследований и разработок, особенно в области тканевой культуры и клеточной инженерии, - пишут аналитики в обзоре. - Биотехнологии характеризуются быстрым технологическим прогрессом. Возможности для слияний и поглощений, а также партнерства с ведущими фармацевтическими компаниями всегда поддерживали стремления мелких и средних компаний биотеха в области исследований и разработок. Слияния и поглощения играют значительную роль в ускорении роста отрасли. Несмотря на некоторое уменьшение активности слияний и поглощений в годы пандемии, ожидается, что в ближайшие кварталы активность в этой сфере будет возрастать и объемы сделок M&A увеличатся, что приведет к усилению интереса инвесторов к акциям биотехнологических компаний".

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