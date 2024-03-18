Ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется на уровне 16% в марте 2024г - Райффайзенбанк

Ключевая ставка Банка России с наибольшей вероятностью будет сохранена на уровне 16% годовых по итогам заседания в пятницу, 22 марта 2024 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Это соответствует как сигналу, данному на февральском заседании, так и более оперативным комментариям представителей регулятора. Ожидания рынка и консенсус аналитиков также не предполагают сюрпризов, - указывают эксперты в комментарии. - Оперативные данные важны для ЦБ, но с учетом большой инерционности инфляционных процессов вряд ли смогут значимо изменить его настрой".

"Отметим, что, судя по наиболее оперативным данным (в том числе ЦБ заявляет об этом в докладе "Региональная экономика"), внутренний спрос в начале года остается достаточно сильным при поддержке реальных доходов населения. С учетом этого, регулятор, скорее всего, не только сохранит ключевую ставку, но и оставит ненаправленный нейтральный сигнал на ближайшие заседания", - пишут аналитики в материале.

"Судя по всему, цикл снижения ключевой ставки будет достаточно плавным, что предполагает жесткие монетарные условия как в 2024 году, так и в 2025 году (как минимум часть года). ЦБ стремится замедлить достаточно инерционный процесс переноса удорожания издержек в цены, что вынуждает регулятора быть даже излишне консервативным", - отмечают в Райффайзенбанке.

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