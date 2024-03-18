Инарктика - одна из историй роста на рынке акций РФ - "Газпромбанк Инвестиции"

Компания-производитель лосося и форели "Инарктика" является одной из немногочисленных историй роста на российском фондовом рынке, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент активно инвестирует в покупку смолтовых заводов и продолжает строительство кормового завода. Менеджмент заинтересован в росте бизнеса, а также капитализации компании и рассчитывает в будущем на включение акций в индекс Московской биржи. В результате SPO, проведенного в ноябре 2023 года, "Инарктика" привлекла 3 млрд рублей, которые будут направлены на реализацию стратегии роста, а доля акций в свободном обращении увеличилась с 14 до 17%, - отмечают эксперты.

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