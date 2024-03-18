Инвестбанк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций Совкомфлота

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота", сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца.

"Опубликованные результаты за 4К23 оказались хуже консенсус-прогноза и наших ожиданий на уровне выручки и EBITDA. Вместе с тем прибыль за период оказалась выше ожиданий. В пресс-релизе "Совкомфлот" подчеркивает серьезное влияние геополитических факторов и санкций на деятельность компании. Эмитент сохраняет низкий уровень долговой нагрузки, коэффициент чистый долг / EBITDA по итогам года составил 0,2. Скорректированная чистая прибыль, являющаяся базой для расчета дивидендов, по итогам года увеличилась в 4,1 раза и достигла 83,5 млрд руб., что близко к ориентиру менеджмента компании, - указывает эксперт в материале. - Опубликованные результаты предполагают выплату финальных дивидендов в размере 11,3 руб./акцию (дивидендная доходность - 8,4%). Мы ожидаем снижения финансовых результатов "Совкомфлота" по итогам 2024 года и по-прежнему нейтрально оцениваем акции компании".

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