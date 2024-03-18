Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку акций "Инарктики" с прогнозной стоимостью на уровне 1200 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Эмитент отчитался за 2023 год по МСФО. Рост выручки (+21,2%) обусловлен увеличением производства (компания приобрела два завода по выращиванию малька) и восстановлением спроса на лососевые на российском рынке. Показатель EBITDA не изменился ввиду высокой базы. В 2022 году драйверы роста - резкое повышение цен реализации и исторически низкая себестоимость рыбы. Чистая прибыль выросла в основном за счет переоценки биологических активов. Уровень долговой нагрузки остался комфортным, - отмечает эксперт. - В 2023 году "Инарктика" направила на дивиденды 3,95 млрд руб. (45 руб. на акцию). Впереди у компании решение по финальным дивидендам за 2023 год, которые могут составить более 20 руб. на акцию (дивдоходность - более 2,2%). Однако допускаем, что совет директоров может не рекомендовать выплаты".

Также Кузнецова обращает внимание, что в марте Московская биржа пересчитала количество акций компании в свободном обращении (увеличение с 14 до 17%), что говорит о повышении ликвидности бумаг.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.