S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5105-5140п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5105-5140 пунктов в понедельник, считает аналитик Freedom Finance Global Артем Князев.

"С учетом отсутствия важной статистики и комментариев представителей руководства регулятора, которые запрещено давать в течение недели перед заседанием, волатильность на предстоящей сессии будет невысокой. В части баланса рисков наши ожидания умеренно позитивны. Ожидаемый внутридневной диапазон для индекса S&P 500 - 5105-5140 пунктов, что примерно сопоставимо с диапазоном прошедшей пятницы, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - S&P 500 тестирует нижнюю границу локального восходящего канала после отскока от области исторического максимума. Дивергенция по индикатору RSI по-прежнему указывает на вероятность предстоящей паузы в ралли. Явные сигналы к продолжению восходящего движения отсутствуют, поэтому предупреждаем о неблагоприятном балансе рисков. Коррекционное движение ускорится в случае пробоя 20-дневной скользящей средней и области 5040-5050 пунктов".

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