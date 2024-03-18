SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций Татнефти

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций "Татнефти", сообщается в материале экспертов Геннадия Суханова и Артура Григоряна.

"Эмитент в пятницу представил отчетность за 2023 год по МСФО. EBITDA по итогам года оказалась на 5% выше, чем мы ожидали, однако чистая прибыль была на 8% ниже нашего прогноза. Объем нефтедобычи компании снизился на 2,3% по сравнению с 2022 годом, но нефтепереработка выросла на 5,6%. Капиталовложения в 2023 году были на 44% больше, чем в 2022 году, что оказало давление на свободный денежный поток, и теперь компании будет труднее сохранить высокий коэффициент дивидендных выплат", - пишут эксперты.

"Данные по сегментам показали, что, хотя EBITDA группы в 2023 году была на 10% ниже, чем в 2022 году, рентабельность сегмента нефтедобычи удвоилась благодаря росту цены нефти марки Urals в рублях. Прибыли в перерабатывающем сегменте были ниже, чем рекордные показатели 2022 года, но они остались высокими благодаря высокой марже переработки. Мы также видим позитивный вклад от приобретения шинного бизнеса в марте 2023 года. Производственные расходы остаются под контролем - в 2023 году они выросли лишь на 13%, - указывают Суханов и Григорян. - На чистую прибыль группы оказали давление результаты банковского сегмента и расходы, связанные с дисконтированием долгосрочных финансовых активов. Нас сильнее всего обеспокоил рост капиталовложений на 44% - до рекордно высокого уровня в 224 млрд руб. Рост капиталовложений и продолжающийся рост оборотного капитала оказали давление на свободный денежный поток, который в 2023 году сократился на 33% - до 108 млрд руб."

"Учитывая высокие капиталовложения, низкий свободный денежный поток и относительно небольшой объем денежных средства на балансе, мы делаем вывод, что "Татнефть" вряд ли выплатит щедрые дивиденды за четвертый квартал 2023 года. По нашему мнению, компания сохранит коэффициент выплат на уровне 50%, что предполагает дивиденды в размере 15 руб. на акцию при доходности 2%, - отмечают аналитики инвестбанка. - Подтверждаем оценку "держать" для акций компании. Инвестиционный профиль улучшится, если она сможет сократить капиталовложения и увеличить денежные потоки, чтобы повысить дивиденды".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.