ПСБ позитивно оценивает перспективы цены бумаг ЛСР

Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы цены бумаг "Группы ЛСР" ввиду сильных результатов эмитента по итогам прошлого года, прогнозная стоимость составляет 1100 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Финансовые результаты эмитента за 2023 год по МСФО оцениваем положительно. Совет директоров "ЛСР" по итогам прошлого года рекомендовал выплатить дивиденды в размере 100 рублей на акцию (дивдоходность - 9,2%). Фактически планируется распределить 36,4% прибыли (окончательное решение по дивидендам - 17 апреля)", - указывает эксперт.

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