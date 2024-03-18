"Солид Брокер" понизил целевую цену акций Совкомфлота до 140 руб

"Солид Брокер" понизил целевую цену акций "Совкомфлота" до 140 рублей за штуку, но рекомендует удерживать бумаги компании в долгосрочных портфелях, сообщается в комментарии.

"Совкомфлот" опубликовал обобщенную консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, отмечают аналитики. Чистая прибыль составила $943,319 млн, показатель EBITDA за 2023 год вырос на 51,9%, до $1,574 млрд.

"Сама отчетность вышла немного хуже наших ожиданий, - подчеркивают эксперты "Солид Брокер". - Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 35,17, половина из которой должна быть распределена в виде дивидендов, а это 17,58 рубля, включая уже выплаченные 6,32 рубля. Итого финальный дивиденд составляет 11,26 рубля на акцию (8,4% дивдоходности). Отметим, что начало 2024 года охарактеризовалось более низкими ставками фрахта, чем в 2023 году, но они всё равно остаются высокими. Мы считаем, что краткосрочные драйверы в "Совкомфлоте" себя исчерпали, компания торгуется по годовой дивдоходности в 13,3%, а дивиденды за 2024 год могут быть уже немного ниже. Поэтому мы снижаем целевую цену до 140 рублей и вычеркиваем компанию из нашего топа инвестидей. Однако, в долгосрочных портфелях рекомендуем удерживать бумаги "Совкомфлота".

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