"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") и целевую цену на уровне 1310 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Компания представила неплохие финансовые результаты по итогам четвертого квартала 2023 года вслед за позитивным операционным отчетом, - отмечает эксперт. - Ценовая конъюнктура на российском рынке продолжает оставаться позитивной для "Инарктики" на фоне ограничения России по импорту норвежского лосося. В четвертом квартале темпы роста EBITDA вышли в положительную зону в 30% г/г по сравнению со снижением на 9% за девять месяцев 2023-го. Финансовая устойчивость "Инарктики" остается высокой с показателем Чистый долг / EBITDA на комфортном уровне в 1,1. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги "Инарктики" и целевую цену в 1310 рублей за акцию на фоне растущих цен на глобальном рынке атлантического лосося в первом квартале 2024 года, а также ожидаемого роста выручки и маржинальности после ввода в эксплуатацию малькового и кормового заводов".

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