Справедливая доходность нового выпуска бондов "Новых технологий" серии БО-03 составляет 17,2-17,3% - инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность нового выпуска облигаций ООО "Новые технологии" серии БО-03 со сроком обращения 3 года находится на уровне 17,2-17,3% годовых, сообщается в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.

"19 марта "Новые технологии" начнут сбор заявок на облигации серии БО-03 объемом 1 млрд руб. Срок обращения - 3 года, срок до оферты - 2 года. Купонный период - 30 дней. Ориентир по ставке купона установлен на уровне не выше 16,25% годовых (доходность - не более 17,52%). Предварительная дата начала размещения - 22 марта. У компании в обращении находятся два выпуска. Ближайший по дюрации к новому выпуску - БО-02 - торгуется с доходностью 17,2% к оферте в августе 2026 года. На наш взгляд, в первоначальный ориентир по новому выпуску заложена небольшая премия, а справедливая доходность находится в районе 17,2-17,3% годовых", - пишет эксперт.

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