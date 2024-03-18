Нефть Brent может подорожать до $89 за баррель - Freedom Finance Global

Нефть Brent может подорожать до $89 за баррель, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global

Наталья Мильчакова.

"Цена нефти Brent в понедельник подрастает на 0,88%, превысив $86,17 за баррель впервые с 6 ноября 202, - констатирует эксперт. - Почти непрерывный рост цены продолжается уже больше недели, с 13 марта Brent подорожала на 2,5%. На наш взгляд, рост цены нефти связан со следующими факторами. Во-первых, с ожиданиями смягчения риторики ФРС по итогам объявления решения по процентным ставкам 20 марта, а также с ожиданиями смягчения монетарной политики в США и ослабления доллара с середины текущего года. Во-вторых, с высоким спросом на нефть на внутреннем рынке США, поскольку американское Минэнерго периодически объявляет о закупках с поставками через несколько месяцев больших объёмов сырой нефти в стратегический резерв. В-третьих, как сообщает Bloomberg, в Китае неожиданно вырос спрос НПЗ на нефть, что является также достаточно сильным фактором влияния на мировые цены нефти".

Дополнительным фактором роста цен на нефть, по мнению Мильчаковой, является острая геополитическая обстановка в Красном море. Аналитик считает, что на фоне указанных выше событий цена на нефть Brent может подорожать до $88-89 за баррель уже в течение ближайших двух недель, однако с этих уровней может быть возможна коррекция в область $80 за баррель, как только "бычьи" факторы перестанут влиять на рынок.

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