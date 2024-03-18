Участие в размещении бондов Группы ЛСР интересно при доходности не ниже 16,5% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении бондов ПАО "Группа ЛСР" интересно при доходности не ниже 16,5% годовых, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Группа ЛСР" 19 марта планирует собрать заявки на облигации серии 001P-09 объемом 3 млрд руб. Срок обращения - 3 года, купонный период - 30 дней. Ориентир по ставке купона - не выше 16% годовых (доходность - не более 17,23% годовых). Начало размещение назначено на 22 марта. На вторичном рынке бумаги "Группы ЛСР" торгуются с доходностью 16- 16,3% годовых при дюрации 1,5-1,9 года. Ориентир по новому выпуску предполагает премию к этим уровням порядка 100 б. п. Отчасти ее наличие может объясняться ухудшающимся настроением участников рынка и ростом доходностей ОФЗ, но, по нашим оценкам, она не должна превышать 50 б. п. Таким образом, участие в размещении выглядит привлекательным при доходности не ниже 16,5% годовых", - пишет аналитик Александр Афонин.

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