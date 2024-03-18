"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Инарктики с целью 1080 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") с целевой ценой 1080 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,8%, стоп-приказ: 830 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 год составила 15,47 млрд руб., увеличившись на 29,7% по сравнению с 11,93 млрд руб. в предыдущем году, отмечают аналитики. Выручка увеличилась на 21,2% до 28,48 млрд руб. против 23,5 млрд руб. годом ранее.

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 830 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,52", - указывают эксперты "Финама".

"Инарктика" (ранее - Группа компаний "Русское море" и "Русская аквакультура") - российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели.

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