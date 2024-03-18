Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг бумаг Группы ЛСР на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг бумаг "Группы ЛСР" на уровне "держать" на фоне опубликованной отчетности за 2П23 по МФСО, сообщается в обзоре банка.

"Группа ЛСР" опубликовала отчетность за 2П23 по МСФО, превзойдя наш прогноз по EBITDA, и объявила дивиденды в размере 100 руб. на акцию, - пишет старший аналитик Мария Лукина. - Фактический показатель EBITDA составил 58 млрд руб. (+188% г/г), включая значительный вклад от продажи участков и строительства, где зафиксирован рост в 2,9 раза по сравнению с 2П22. Можно только приветствовать, что "Группе ЛСР" удалось превзойти прогнозы по выручке и EBITDA. Отчетность отражает солидный рост продаж при выгодных условиях ипотечного кредитования, что позитивно скажется и на результатах в 2024 году. Определенный вклад внесла и продажа земельных участков. Рекомендованный размер дивидендов превысил наш прогноз, но оказался сильно ниже чересчур оптимистичных, на наш взгляд, ожиданий рынка, разогнавших в последнее время ралли в бумагах эмитента".

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