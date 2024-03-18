Рынок акций РФ после позитивного открытия откатился ниже 3300п по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля

Москва. 18 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник приостановил рост из-за фиксации прибыли игроками после роста на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $85,8 за баррель), а также политической стабильности в России после прошедших президентских выборов. Индекс МосБиржи из-за укрепления рубля откатился ниже рубежа 3300 пунктов, в лидерах снижения выступают бумаги "ТКС Холдинга" на первых торгах после завершения процесса редомициляции компании, причем акции лидируют по оборотам торгов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3296,23 пункта (-0,1%, в начале торгов индекс поднимался выше 3313 пунктов), индекс РТС - 1129,45 пункта (+0,9%); динамика "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 2,2%.

Доллар упал до 91,92 рубля (-0,98 рубля).

На Московской бирже (MOEX: MOEX) в понедельник начались торги акциями МКПАО "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG), созданного в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию. Цена бумаг упала на 3,5% - до 2950 рублей за штуку, объем торгов превысил 18,32 млрд рублей - максимум с 26 февраля 2021 года.

Также подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", при развитии коррекции поддержка для индекса МосБиржи находится на отметке 3200 пунктов. В случае выхода индекса МосБиржи из широкого боковика открывается дорога к более высоким уровням в районе 3500-3600 пунктов. "Все это соотносится с нашим среднесрочным взглядом на рынок, в соответствии с которым мы ожидаем продолжения роста. Однако на текущей неделе рынок может торговаться нейтрально. Ключевым событием понедельника выступает возобновление торгов акциями TCS Group. В США в фокусе у глобальных инвесторов будет двухдневное заседание ФРС по ставке, которое начинается во вторник", - отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть пытаются развить рост после уверенного повышения прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились перед заседаниями ряда ключевых центральных банков позже на неделе.

На нефтяном рынке преобладают опасения относительно более ограниченного предложения сырья на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке, а также продолжения атак на российские НПЗ.

Рынок акций РФ выглядит крепко за счет улучшения настроений за рубежом, а также снятия политической неопределенности после победы Владимира Путина на президентских выборах. Среднесрочные перспективы активно развивающегося "ТКС Холдинга" представляются оптимистичными, отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики ФГ "Финам", на текущей неделе пройдут заседания центральных банков Японии, США и России. ФРС проведет свое двухдневное заседание по политике во вторник и среду. Будет опубликован "точечный график" прогнозов ФРС в среду. Прогнозы членов ФРС США на предстоящем заседании могут оказать значительное влияние на мировые акции в следующем квартале, при этом рынок облигаций уже отреагировал ростом доходности 2-летних казначейских облигаций. Экономисты Bank of America предполагают, что ФРС будет продолжать придерживаться политики сокращения ставок.

Сырьевой рынок, по словам экспертов "Финама", также демонстрирует положительную динамику для нефти на фоне обеспокоенности по поводу усиления геополитических рисков, а железная руда испытывает снижение цен, достигнув минимума за год.

С учетом предстоящего решения ЦБ РФ по ставке (инвесторы ожидают сохранения ставки на уровне 16% годовых) и политической стабильности, можно предположить, что инвестиционный климат в России может улучшиться, однако на валютном рынке рубль может испытать определенное давление в результате реализации новой валютной политики. Это, в свою очередь, может внести коррективы в стратегии рыночных игроков, полагают в "Финаме".

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на текущей неделе внимание инвесторов будет приковано к годовым отчетам "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), "Сегежи групп", "ВК" (MOEX: VKCO) и X5 Group, в понедельник возобновились торги акциями "ТКС Групп" после редомициляции, инвесторы отыгрывают опубликованный на прошлой неделе отчет группы и объявление о покупке Росбанка (MOEX: ROSB). Негативным для бумаг TCS Group фактором выступает навес продавцов, покупавших бумаги с дисконтом вне российского контура.

Текущая неделя будет весьма насыщенной с точки зрения корпоративных и экономических событий. Ключевым событием для рынков на этой неделе станет решение ЦБ РФ по уровню ключевой процентной ставки на заседании в пятницу. Снижения ключевой ставки не ожидается, причем есть риски более жесткой риторики регулятора.

Давление на индекс МосБиржи оказывают ускорение инфляции в феврале (до 7,4% в годовом выражении) и ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России. В случае подтверждения "ложного прокола" верхней границы диапазона 3000-3300 пунктов, не исключена коррекция к его нижней границе (3000 пунктов). Между тем, поддержку индексу могут оказать дивидендные ожидания и публикация результатов российскими компаниями, полагают аналитики "Цифра брокер".

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,5-1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративные и макроэкономические новости в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы.

Обнародованные на прошлой неделе показатели потребительской и производственной инфляции в США превзошли ожидания аналитиков. В результате инвесторы склоняются к тому, что американский центробанк не будет снижать процентные ставки на этой неделе.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС в пятницу. Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне, по данным Trading Economics. В январе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство упало на 0,5%, в то время как ранее было объявлено о сокращении на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в марте опустился до 76,5 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал сохранение показателя на февральском уровне.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в марте до минус 20,9 пункта с минус 2,4 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу данным. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали снижения индикатора активности в промышленном секторе до минус 6 пунктов.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,7%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1%, DAX подрос на 0,2%), как и в США (американские фондовые фьючерсы изменились на 0,1-0,6%).

Промышленное производство в КНР в январе-феврале увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 6,8% в декабре и стали максимальными почти за два года. При этом подъем превзошел средний прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков, составлявший 5%.

Розничные продажи в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% в годовом выражении. Рост был отмечен по итогам 13-го месяца подряд. При этом подъем оказался выше ожиданий экспертов в 5,2%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают подъем после роста на 4% на минувшей неделе.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в понедельник составила $85,84 за баррель (+0,6% и -0,1% в пятницу), апрельская цена WTI - $81,58 за баррель (+0,7% и -0,3% в пятницу).

Несмотря на незначительную корректировку вниз на торгах в пятницу, по итогам всей прошедшей недели сырьё подорожало примерно на 4%, по данным Dow Jones Market Data.

Повышательное влияние на рынок оказала, в том числе, новость о сокращении запасов нефти в США впервые за семь недель.

Также факторами, способствующими росту котировок, являются сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу странами ОПЕК+, отмечают эксперты.

Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В результате МЭА теперь ожидает, что глобальный рынок в этом году ждет дефицит в размере около 300 тыс. б/с вместо ожидавшегося ранее небольшого профицита, если ограничения ОПЕК+ сохранятся.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,5%), просели акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-3,7%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,1%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,4%).

"Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-1,1%), в 2023 году снизили чистый убыток по РСБУ на 22%, до 355 млн рублей, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 11,7% - до 53,36 млрд рублей.

Выросли акции Росбанка (+8,9%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+4,4%), SFI (MOEX: SFIN) (+3,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+3%).

Чистая прибыль ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+2,2%), ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, в 2023 году выросла на 27%, до 15,5 млрд рублей, сообщает компания. Выручка увеличилась на 21%, до 28,5 млрд рублей на фоне роста продаж, валовая прибыль - на 38%, до 21,2 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд рублей, сохранившись на уровне прошлого года. Рентабельность по этому показателю снизилась до 45% с 55% годом ранее. Размер выплаченных дивидендов увеличился на 18% и составил 3,9 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 30,02 млрд рублей (из них 2,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,08 млрд рублей на бумаги "Яндекса").