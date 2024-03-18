ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 16% в марте - "Цифра брокер"

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 22 марта 2024 года, при этом существуют риски более жесткой риторики регулятора, говорится в комментарии аналитиков "Цифра брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.