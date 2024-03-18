"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям SLB (ранее известная как Schlumberger) с прогнозной стоимостью на уровне $63,8 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Эмитент является лидером мирового нефтесервисного сектора. Бизнес компании равномерно распределен по основным нефтедобывающим странам, что позволяет не зависеть от одного региона и выигрывать от положительных тенденций по всему миру. На данный момент Schlumberger сочетает в себе двузначные темпы роста финансовых результатов, умеренную оценку по мультипликаторам, неплохие для сектора выплаты акционерам и в перспективе снижение долговой нагрузки. Полагаем, сочетание данных факторов делает акции интересными для покупок", - пишет эксперт.

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