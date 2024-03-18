Возможен возврат пары рубль/доллар в диапазон 90-91 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Возможен возврат пары рубль/доллар в диапазон 90-91 руб./$1 на текущей неделе, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Внешний фон по-прежнему остается для рубля благоприятным: цены на нефть марки Brent закрепились выше $85/барр. и готовы продолжить расти, коррекционные настроения на мировых рынках в пятницу носили крайне сдержанный характер, - пишет эксперт. - Утром курс доллара пытался развить рост и сумел вновь протестировать на прочность зону максимумов последних трех месяцев, 93-93,5 руб./$1, однако быстро вернулся ниже. Комфортная обстановка на мировых фондовых и товарных рынках и отсутствие негативных вводных настраивают на, как минимум, небольшой откат курса доллара после выглядящего не вполне оправданным пятничного взлета. Допускаем, что и возвратное движение американской валюты в начале недели может быть резким. На понедельник целевым видится диапазон 91,5-92,5 руб./$1, в течение недели, учитывая приближение налогового периода (28 марта), не исключаем возврата и в 90-91 руб.|$1".

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