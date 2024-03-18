"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку бумаг ЛСР

"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспективы цены бумаг "Группы ЛСР" на фоне потенциала снижения продаж в текущем году ввиду сворачивания льготных программ, реализовавшегося спроса и высоких ставок, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Марии Колбиной и Николая Ковалева.

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