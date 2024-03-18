ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% на заседании 22 марта - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 22 марта, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

Основания для такого решения, по мнению эксперта, все те же: необходимо иметь статистические данные, говорящие в пользу системного снижения проинфляционных рисков. "Пока не произошло устойчивого снижения инфляционных ожиданий, ЦБ будет держать ставку высокой сколь угодно долго, - считает Тимошенко. - В первой половине 2024 года говорить о снижении ключевой ставки не приходится, более того, если будет всплеск инфляции, мы можем увидеть даже повышение, хотя этот сценарий менее вероятен. Аккуратное снижение ставки, при прочих благоприятных, мы можем ожидать не ранее 2-го полугодия 2024 года".

Ставки по вкладам тем не менее уже закладывают начало цикла понижения ставки в 2024 году, поэтому стали неагрессивно корректироваться в сторону снижения, подчеркивается в комментарии. "Ставки по кредитам также будут снижаться вслед за ключевой, однако тут еще оказывает влияние регуляторные ужесточения условий кредитования, - указывает эксперт. - Необходимо также делать поправку на конкурентную среду".

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