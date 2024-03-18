Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательная потребительская инфляция еврозоны за февраль;

- торговый баланс еврозоны за январь;

- подведение итогов выборов президента РФ;

- финансовые результаты "Совкомфлота", "Инарктики", "Россети Ленэнерго" за 2023 год по МСФО;

- на Московской бирже начнутся торги акциями "ТКС Холдинг";

- совет директоров "НоваБев Групп" даст рекомендации по итоговым дивидендам за 2023 год.

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