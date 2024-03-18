Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 91,5-93,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 91,5-93,5 руб./$1, по паре рубль/евро - 99,5-101,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Нефтяные цены, а также поддержание повышенной активности экспортеров, могут оказать поддержку курсу российского рубля, - отмечает эксперт. - Также в числе благоприятных факторов для национальной валюты и сохранение достаточно жесткой денежно-кредитной политики. Между тем в центре мирового внимания - свежая публикация статистики по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах Америки, розничным продажам и ценам производителей. А также очередной отчет от МЭА по ситуации на мировом рынке нефти, который способен оказать заметное влияние на нефтяные котировки в ближайшие дни. Скорректировать прогнозы по дальнейшему движению ставки ФРС в сторону смягчения ДКП могут свежие данные по производственной инфляции в США".

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