Рубль обладает шансами на укрепление до 92 руб./$1 - SberCIB

Рубль обладает шансами на укрепление до 92 руб./$1 в ближайшее время при поддержке экспортеров, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Эксперты инвестбанка при этом отмечают, что если поддержка останется несущественной, чего нельзя исключать, учитывая невысокие продажи валюты экспортерами в феврале, то рубль может подешеветь до 94 руб./$1, но это сценарий риска.

"По нашим прогнозам, цена нефти марки Brent в понедельник может закрепиться в диапазоне $85-86 за баррель", - пишут аналитики в обзоре.

"Доходности ОФЗ-ПД в пятницу выросли еще на 10 б.п. В результате вся кривая торгуется выше 13%. По всей видимости, такое движение в пятницу было связано с ослаблением рубля. Однако в ближайшие дни доходности могут снизиться, если рубль восстановит позиции. Мы считаем, что можно постепенно добавлять в портфели короткие бумаги с фиксированным купоном (до пяти лет), так как они выглядят справедливо оцененными", - указывают эксперты SberCIB.

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