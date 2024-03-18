Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3300-3325п в понедельник - ПСБ

Вероятен рост российского фондового рынка в течение торговой сессии понедельника, индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3300-3325 пунктов, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Предпочтение отдаем акциям экспортеров, в особенности бумагам нефтегазовых компаний и сталелитейщикам. Также спросом могут пользоваться акции Сбербанка", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.